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На фронті від початку доби відбулося 98 боєзіткнень: найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку

Ольга Бабишена
29 серпня, 2024 четвер
17:21
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби четверга, 29 серпня, на фронті відбулося 98 бойових зіткнень, найбільш активно росіяни атакують на Покровському напрямку

Зміст

Про це інформує Генштаб у зверненні станом на 16:00. 

Росіяни не припиняють застосовувати артилерію та авіацію по території північних областей України. Від ворожих обстрілів постраждали райони населених пунктів Братениця, Дружба, Бобилівка, Дмитрівка, Прогрес, Студенок, Пономаренки та Хрінівка. Під ворожими авіабомбами опинились Водолаги, Білопілля, Микитівка та Бондарівщина. Наразі відомо про п’ять авіаударів із застосуванням 16 КАБів.

Також росіяни не припиняють бомбардування своєї території, за сьогодні вони завдали 11 авіаційних ударів, скинувши на Курську область 16 авіабомб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку сьогодні відбулося два бойових зіткнення. Наші війська стали на заваді атаці росіян у районі Вовчанська. Відбиття ще однієї штурмової дії ворога триває у тій же локації.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили дев’ять атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Колісниківка та Лозова. Ще п’ять атак тривають біля М’ясожарівки, Колісниківки, Степової Новоселівки та Лозової.

На Лиманському напрямку триває атака ворога поблизу Макіївки. З початку доби на цьому напрямку підрозділи Сил оборони вже відбили 12 штурмових дій агресора поблизу Твердохлібового, Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Торського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдач при трьох спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського та Виїмки. На даний час два боєзіткнення ще триває.

В районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру на Краматорському напрямку, противник за підтримки авіації намагається просуватись на позиції українських захисників, відбито чотири атаки.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової авіації дев’ять разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Торецька та Сухої Балки.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 23 спроби штурму українських позицій.

На Курахівському напрямку триває шість боєзіткнень в районі Красногорівки. Одинадцять ворожих штурмів було відбито поблизу Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку було відбито дві штурмові дії противника в бік Костянтинівки. Водночас противник не полишає спроб прорвати нашу оборону в напрямку Вугледара та Водяного, де на даний час триває шість ворожих атак.

На Оріхівському напрямку три безуспішні атаки ворога відбиті нашими оборонцями поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку активних дій окупантів поки не відмічено.

"Командування Збройних Сил України вживає всіх необхідних заходів для стримування наступу противника", - додали у Генштабі.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Покровськ
Курськ
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