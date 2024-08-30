Навіть на Покровському напрямку є передумови блокування ворога, - Згурець закликав стримано оцінювати події на фронті на тлі ворожих ІПСО

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Інтенсивність дій противника на всій протяжності фронту суттєво зросла. За даними Генштабу, за вчорашню добу відбулося 215 бойових зіткнень, що є піковим показником з початку широкомасштабного вторгнення РФ. Левова частка, до 60 зіткнень, припадає на Покровський напрямок, де ворог концентрує максимальні зусилля, намагаючись просуватись у бік Покровська та здійснювати рухи на південь, щоб створити загрозу для нашого угруповання, яке тримає оборону", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, росіяни намагаються максимально використати перевагу в живій силі й техніці та просуватися далі.

"Однак не варто вживати термін "фронт сиплеться". Такі висловлювання окремих військових або експертів починають масштабуватися, і фраза "фронт сиплеться" стає основою сприйняття реальності. Насправді основою сприйняття реальності має бути те, що на всіх ділянках фронту ЗСУ утримують оборону. Там, де противник просувається, фронт не сиплеться, а відбувається протискання нашої оборони з огляду на перевагу сил противника. Навіть на таких складних ділянках як Покровський напрямок є передумови для блокування просування противника", - пояснив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що росіяни починають говорити про те, чи не буде створена пастка для підрозділів РФ, які зараз намагаються прорватися до Покровська.

"Тож потрібно більш стримано ставитися до оцінок ситуації на лінії фронту, особливо в період, коли ворог намагається використовувати приводи для інформаційно-психологічного тиску", - наголосив Згурець.

Від початку доби 29 серпня на фронті відбулося 215 бойових зіткнень, найбільш активно росіяни атакують на Покровському напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатом кількаденної роботи у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, заявив, що там наразі найскладніша ситуація.



