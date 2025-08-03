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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Армія РФ за добу на фронті втратила ще 920 військових

Світлана Кравченко
3 серпня, 2025 неділя
07:30
Війна з Росією втрати окупантів

Упродовж доби 2 серпня на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 920 військових ворожої армії, а також низку одиниць їхньої техніки й озброєння

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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.08.25 орієнтовно склали:
  • особового складу – близько 1 056 130 (+920) осіб,
  • танків – 11 068 (+0) од,
  • бойових броньованих машин – 23 071 (+2) од,
  • артилерійських систем – 31 025 (+43) од,
  • РСЗВ – 1452 (+0) од,
  • засоби ППО – 1203 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49 374 (+178) од,
  • крилаті ракети – 3552 (+1) од,
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 57 159 (+135) од,
  • спеціальна техніка / special equipment – 3935 (+0) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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