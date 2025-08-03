Армія РФ за добу на фронті втратила ще 920 військових
Упродовж доби 2 серпня на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 920 військових ворожої армії, а також низку одиниць їхньої техніки й озброєння
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
- особового складу – близько 1 056 130 (+920) осіб,
- танків – 11 068 (+0) од,
- бойових броньованих машин – 23 071 (+2) од,
- артилерійських систем – 31 025 (+43) од,
- РСЗВ – 1452 (+0) од,
- засоби ППО – 1203 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49 374 (+178) од,
- крилаті ракети – 3552 (+1) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57 159 (+135) од,
- спеціальна техніка / special equipment – 3935 (+0) од.
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