Армія РФ за добу на фронті втратила ще 950 військових
Упродовж минулої доби на фронті ворожа окупаційна армія втратила ще 950 своїх військовослужбовців, а також низку одиниць техніки й озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу – близько 1 063 240 (+950) осіб,
- танків – 11 089 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 107 (+4) од,
- артилерійських систем – 31 343 (+70) од,
- РСЗВ – 1460 (+4) од,
- засоби ППО – 1204 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 455 (+140) од,
- крилаті ракети – 3556 (+1) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57 982 (+126) од,
- спеціальна техніка – 3936 (+0) од.
