Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1280 військових, 12 танків і 120 БПЛА

Про це 27 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 610 100 (+1280) осіб,

танків ‒ 8563 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 16667 (+19) од,

артилерійських систем – 17495 (+52) од,

РСЗВ – 1173 (+1) од,

засоби ППО ‒ 937 (+0) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14254 (+120),

крилаті ракети ‒ 2547 (+103),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23613 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 2944 (+3).

Увечері 26 серпня Росія запустила ударні дрони та рекети по території України: у Кривому Розі окупанти поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого є загиблі та поранені. Також є жертви у Запорізькій області.