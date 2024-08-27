Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1280 військових, 12 танків і 120 БПЛА
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1280 військових. Сили оборони знищили 12 танків, а також збили 120 дронів і 103 ракети
Про це 27 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 610 100 (+1280) осіб,
- танків ‒ 8563 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16667 (+19) од,
- артилерійських систем – 17495 (+52) од,
- РСЗВ – 1173 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 937 (+0) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14254 (+120),
- крилаті ракети ‒ 2547 (+103),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23613 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 2944 (+3).
Увечері 26 серпня Росія запустила ударні дрони та рекети по території України: у Кривому Розі окупанти поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого є загиблі та поранені. Також є жертви у Запорізькій області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.43
- Актуальне
- Важливе