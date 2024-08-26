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Оновлено

РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 26 серпня

Катерина Єсікова
26 серпня, 2024 понедiлок
22:39
Війна з Росією збитий "Шахед"

Увечері 26 серпня російська окупаційна армія запустила ударні дрони по території України

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили.

Як повідомляють військові, ударні БПЛА рухалися на півдні Херсонської та Миколаївської областей. Ворожі безпілотники тримали північно-західний курс.

За 30 хвилин окупанти запустили ударні дрони через Сумську область. Вони рухалися західним курсом.

Станом на 22:36 ворожі ударні БПЛА з Миколаївської області летіли у напрямку Одещини. Крім цього, "шахеди" з Сумської області тримали курс на Чернігівщину.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
ППО
Миколаївщина
Херсонщина
безпілотник
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