РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 26 серпня
Увечері 26 серпня російська окупаційна армія запустила ударні дрони по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
Як повідомляють військові, ударні БПЛА рухалися на півдні Херсонської та Миколаївської областей. Ворожі безпілотники тримали північно-західний курс.
За 30 хвилин окупанти запустили ударні дрони через Сумську область. Вони рухалися західним курсом.
Станом на 22:36 ворожі ударні БПЛА з Миколаївської області летіли у напрямку Одещини. Крім цього, "шахеди" з Сумської області тримали курс на Чернігівщину.
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