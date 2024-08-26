РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація ввечері 26 серпня

Про це повідомляють Повітряні сили.

Як повідомляють військові, ударні БПЛА рухалися на півдні Херсонської та Миколаївської областей. Ворожі безпілотники тримали північно-західний курс.

За 30 хвилин окупанти запустили ударні дрони через Сумську область. Вони рухалися західним курсом.

Станом на 22:36 ворожі ударні БПЛА з Миколаївської області летіли у напрямку Одещини. Крім цього, "шахеди" з Сумської області тримали курс на Чернігівщину.

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