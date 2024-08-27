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Ракетний удар по Кривому Рогу в ніч на 27 серпня: кількість загиблих зросла до трьох

Юлія Юліна
27 серпня, 2024 вiвторок
18:52
Війна з Росією

Унаслідок ракетного удару, якого російська окупаційна армія завдала по Кривому Рогу в ніч на 27 серпня, загинуло три людини. Ще одну вважають безвісти зниклою

Зміст

Про це ввечері 27 серпня повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, рятувальна операція на місці прильоту триває.

"Уже троє загиблих через нічну ракетну атаку на Кривий Ріг. Безвісти зниклою залишається ще одна людина. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії", - написав чиновник.

За його даними, в місті понівечено вісім магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок, зо два десятки авто.

Що передувало

О 23:21 понеділка ЗМІ повідомили про вибух у Кривому Розі. Згодом голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив інформацію у Telegram. 

"Новини погані, конкретика після відбою. Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей", - написав він. 

О 01:01 очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що було влучання у будівлю цивільної інфраструктури. Внаслідок російського удару загинула жінка, ще 4 людини дістали поранення.

За даними Вілкула, під завалами також можуть перебувати п'ятеро людей. 

"Рятувальна операція продовжується. Працюють усі екстрені, комунальні та медичні служби", - додав він. 

Невдовзі начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомив, що кількість загиблих зросла до двох. Крім того, за психологічною допомогою звернулися 6 людей, серед них двоє дітей. Внаслідок російської атаки пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування, автотранспорт.

За даними ОВА, станом на ранок кількість загиблих не змінилась.

"Двоє людей загинули через ракетний удар по готелю в Кривому Розі, що стався вночі. Це жінка та чоловік", - написав Лисак.

Він зазначив, що постраждали п'ятеро людей.

"У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома", - додав очільник ОВА.

За словами Вілкула, жінку дістали з-під завалів.

Лисак підкреслив, що невідома доля ще двох людей: "Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами".

"Усього в результаті рятувальної операції було врятовано 5 осіб. Надано психологічну допомогу 11 людям, з них 2 дітей. Рятувальні роботи продовжуються", - написав очільник ради оборони міста.

Згодом Вілкул повідомив, що 28 серпня у Кривому Розі оголошується день жалоби.

Теги:
Новини
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
окупанти
ракетний удар
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