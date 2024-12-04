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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1670 військових, 7 танків і 31 бронемашину
Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила щонайменше 1670 військових. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 7 танків РФ
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 747 370 (+1670) осіб,
- танків ‒ 9493 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 450 (+31) од,
- артилерійських систем – 21 002 (+26) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1020 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 946 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2855 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 746 (+80) од,
- спеціальна техніка ‒ 3628 (+1) од.
Дані уточнюються.
- У листопаді 2024 року російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення.
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