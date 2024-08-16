Армія РФ за добу втратила 1330 військових, 12 танків і 59 артсистем
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1330 військових. Сили оборони уразили 12 танків і 59 артилерійських систем
Про це 16 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 596 950 (+1330) осіб,
- танків ‒ 8496 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 461 (+35) од,
- артилерійських систем – 16 927 (+59) од,
- РСЗВ – 1159 (+5) од,
- засобів ППО ‒ 922 (+0) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 659 (+61),
- крилатих ракет ‒ 2429 (+1),
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 848 (+73) од,
- спеціальної техніки ‒ 2829 (+16) од.
У ніч з 15 на 16 серпня російські терористи атакували Україну ударними БПЛА. У Києві працювали сили протиповітряної оборони.
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