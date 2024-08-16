РФ атакувала Україну "шахедами". ППО працює у Києві
У ніч з 15 на 16 серпня російські терористи атакували Україну ударними БПЛА
Про роботу ППО у Києві повідомили Повітряні сили о 00:18.
Найперше ударні БПЛА зафіксували над Сумською областю о 22:00 15 серпня. Після цього "шахеди" перелетіли на Полтавщину, а звідти на Київщину.
Інша група безпілотників фіксувались на Дніпропетровщині о 22:55, а ближче до опівночі на Кіровоградщині.
О 00:18 "шахед" зафіксували у повітряному просторі Києва. Роботу ППО підтвердили у Повітряних силах і Київській міській ВА.
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