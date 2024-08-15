Росія атакує Україну "шахедами": на Черкащині пролунали вибухи
Російська окупаційна армія вночі четверга, 15 серпня, запустила на територію України "шахеди": у Черкаській області було чути звуки вибуху
Про це інформують Повітряні сили.
О 23:11 було відомо про "шахеди" на Сумщині, вони рухалися в напрямку Полтавської області. Згодом декілька груп безпілотників рухалися територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.
О 23:42 жителів Дніпропетровська та Запорізької області попередили про загрозу БПЛА з напрямку Херсонщини. Потім про загрозу поінформували на Донеччині.
"Черкаси - в районі міста ворожий БПЛА. Перебувайте в укриттях!", - написали ПС о 00:06.
Станом на 00:12 нова група безпілотників рухалася з Херсонщини у північно-західному напрямку, а о 00:22 з півдня "шахеди" рушили на Харківщину.
О 00:26 рух БПЛА зафіксували у напрямку Кіровоградщини з Миколаївщини.
О 01:05 Черкаську область попередили про загрозу ворожих безпілотників.
Вибухи на Черкащині
О 00:14 Суспільне повідомило, що у Черкаській області пролунав вибух.
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