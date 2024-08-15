Росія атакує Україну "шахедами": на Черкащині пролунали вибухи

Про це інформують Повітряні сили.

О 23:11 було відомо про "шахеди" на Сумщині, вони рухалися в напрямку Полтавської області. Згодом декілька груп безпілотників рухалися територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.

О 23:42 жителів Дніпропетровська та Запорізької області попередили про загрозу БПЛА з напрямку Херсонщини. Потім про загрозу поінформували на Донеччині.

"Черкаси - в районі міста ворожий БПЛА. Перебувайте в укриттях!", - написали ПС о 00:06.

Станом на 00:12 нова група безпілотників рухалася з Херсонщини у північно-західному напрямку, а о 00:22 з півдня "шахеди" рушили на Харківщину.

О 00:26 рух БПЛА зафіксували у напрямку Кіровоградщини з Миколаївщини.

О 01:05 Черкаську область попередили про загрозу ворожих безпілотників.

Вибухи на Черкащині

О 00:14 Суспільне повідомило, що у Черкаській області пролунав вибух.

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