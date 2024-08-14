Росіяни від ранку атакують Херсон та передмістя: постраждали 7 людей, серед них - дитина
Із самого ранку середи, 14 серпня, російська війська завдають ударів по Херсону та передмістю. Унаслідок обстрілів населених пунктів поранень зазнали семеро людей
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Так, близько 06:00 під ворожий удар у Херсоні потрапило троє людей, які перебували в будинку, - 39-річна жінка, її 15-річна донька та 41-річний чоловік.
Дитину з мамою шпиталізували з вибуховими травмами, контузіями, у жінки також поранена спина. Херсонцю надали медичну допомогу на місці.
Також зазначається, що о 05:00 російські війська атакували й Кіндійку. Окупанти били по людських оселях, через що постраждали двоє людей. До лікарні направили 49-річну жінку та 58-річного чоловіка. У них - контузії, вибухові травми та уламкові поранення.
Крім цього, до лікарні звернувся 59-річний житель Антонівки, який через ворожий обстріл дістав уламкове поранення передпліччя та гомілки.
Також в ОВА додали, що близько 05:30 російські війська з дрона атакували 40-річну жінку у Кіндійці.
Через скидання вибухівки з БПЛА вона дістала вибухову травму та уламкове поранення спини. Потерпілій надали меддопомогу та відпустили на амбулаторне лікування.
- Російська армія у ніч на 14 серпня запустила на територію України "шахеди". У Житомирській і Чернігівській областях постраждав один з інфраструктурних об'єктів.
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