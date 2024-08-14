Росіяни від ранку атакують Херсон та передмістя: постраждали 7 людей, серед них - дитина

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, близько 06:00 під ворожий удар у Херсоні потрапило троє людей, які перебували в будинку, - 39-річна жінка, її 15-річна донька та 41-річний чоловік.

Дитину з мамою шпиталізували з вибуховими травмами, контузіями, у жінки також поранена спина. Херсонцю надали медичну допомогу на місці.

Також зазначається, що о 05:00 російські війська атакували й Кіндійку. Окупанти били по людських оселях, через що постраждали двоє людей. До лікарні направили 49-річну жінку та 58-річного чоловіка. У них - контузії, вибухові травми та уламкові поранення.

Крім цього, до лікарні звернувся 59-річний житель Антонівки, який через ворожий обстріл дістав уламкове поранення передпліччя та гомілки.

Також в ОВА додали, що близько 05:30 російські війська з дрона атакували 40-річну жінку у Кіндійці.

Через скидання вибухівки з БПЛА вона дістала вибухову травму та уламкове поранення спини. Потерпілій надали меддопомогу та відпустили на амбулаторне лікування.