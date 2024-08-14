Ворог атакує Україну "шахедами", на Київщині працює ППО: ситуація вночі 14 серпня
Російська армія у ніч на 14 серпня запустила на територію України "шахеди". На Київщині повідомляють про роботу систем ППО
Про це інформують Повітряні сили.
О 23:11 стало відомо про рух безпілотників у напрямку Київської області:
- БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, рухаються у напрямку Київської області.
- ще декілька груп ворожих ударних БпЛА на Сумщині рухаються південно-західним курсом у напрямку Київської області через Чернігівщину.
О 23:19 у Повітряних силах повідомили про БпЛА у Запорізькій області, напрям руху на Дніпро.
Станом на 23:48 зафіксовано ворожі БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, що рухаються у напрямку Київської області.
Крім того, повідомляється про групи ворожих ударних БпЛА на Чернігівщині, що рухаються південно-західним курсом, підлітають до Київської області.
Група ворожих БпЛА на Сумщині змінила напрям руху і зараз на Полтавщині, рухаються у напрямку Миргорода.
О 00:02 стало відомо про рух ворожих безпілотників на Херсонщині.
"Декілька груп ударних ворожих БпЛА на Херсонщині, курс на північний захід", - йдеться у повідомленні.
Згодом о 00:09 у Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО на Київщині.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.
За інформацією станом на 00:38, рух ворожих БпЛА такий:
- БпЛА з Київщини на Житомирщину, курс західний;
- Декілька груп ворожих БпЛА на півночі Київщини кусом на Житомирщину;
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;
- БпЛА із Сумщини на Чернігівщину, курс західний;
- БпЛА на Полтавщині курс на Миргород з півночі;
- БпЛА в районі Кременчука курс на південь (Кіровоградська область);
- Групи БпЛА на півночі і півдні Харківщини, рухаються у напрямку центральної частини;
- БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний;
- БпЛА на Херсонщині північно-західним курсом на Миколаївщину.
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