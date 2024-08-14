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Ворог атакує Україну "шахедами", на Київщині працює ППО: ситуація вночі 14 серпня

Марія Науменко
14 серпня, 2024 середа
00:48
Війна з Росією шахед

Російська армія у ніч на 14 серпня запустила на територію України "шахеди". На Київщині повідомляють про роботу систем ППО

Зміст

Про це інформують Повітряні сили. 

О 23:11 стало відомо про рух безпілотників у напрямку Київської області:

  • БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, рухаються у напрямку Київської області.
  • ще декілька груп ворожих ударних БпЛА  на Сумщині рухаються південно-західним курсом у напрямку Київської області через Чернігівщину.

О 23:19 у Повітряних силах повідомили про БпЛА у Запорізькій області, напрям руху на Дніпро.

Станом на 23:48 зафіксовано ворожі БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, що рухаються у напрямку Київської області.

Крім того, повідомляється про групи ворожих ударних БпЛА на Чернігівщині, що рухаються південно-західним курсом, підлітають до Київської області.

Група ворожих БпЛА на Сумщині змінила напрям руху і зараз на Полтавщині, рухаються у напрямку Миргорода.

О 00:02 стало відомо про рух ворожих безпілотників на Херсонщині.

"Декілька груп ударних ворожих БпЛА на Херсонщині, курс на північний захід", - йдеться у повідомленні.

Згодом о 00:09 у Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО на Київщині.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

За інформацією станом на 00:38, рух ворожих БпЛА такий: 

  • БпЛА з Київщини на Житомирщину, курс західний;
  • Декілька груп ворожих БпЛА на півночі Київщини кусом на Житомирщину;
  • БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;
  • БпЛА із Сумщини на Чернігівщину, курс західний;
  • БпЛА на Полтавщині курс на Миргород з півночі;
  • БпЛА в районі Кременчука курс на південь (Кіровоградська область);
  • Групи БпЛА на півночі і півдні Харківщини, рухаються у напрямку центральної частини;
  • БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний;
  • БпЛА на Херсонщині північно-західним курсом на Миколаївщину.

Новина доповнюється...

Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
Полтавщина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Житомирщина
новини Києва
Харківщина
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