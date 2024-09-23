Армія РФ запустила по Україні ударні БПЛА - ситуація ввечері 23 вересня
Увечері понеділка, 23 вересня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, близько 18:50 ворожий ударний дрон рухався з півночі через Сумську область, він тримав південний курс.
Ще один ворожий БПЛА перебував на північному заході Полтавської області, він постійно змінював напрямок.
О 19:19 російські безпілотники перебували в Сумській та Черкаській областях, вони також постійно змінювали напрямок.
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- Цього ж дня армія РФ завдала ударів по критичній інфраструктурі Запоріжжя, Павлограду Дніпропетровської області та передмістю Харкова. Унаслідок цього постраждали дві людини.
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