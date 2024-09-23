Армія РФ запустила по Україні ударні БПЛА - ситуація ввечері 23 вересня

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, близько 18:50 ворожий ударний дрон рухався з півночі через Сумську область, він тримав південний курс.

Ще один ворожий БПЛА перебував на північному заході Полтавської області, він постійно змінював напрямок.

О 19:19 російські безпілотники перебували в Сумській та Черкаській областях, вони також постійно змінювали напрямок.

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