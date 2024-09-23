РФ вдень 23 вересня атакувала Павлоград, передмістя Харкова та критичну інфраструктуру Запоріжжя: двоє постраждалих

Про це повідомляють місцева влада та Суспільне.

Вибухи в передмісті Харкова

О 17:35 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Харківській області.

Уже за 5 хвилин міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух. Він уточнив, що, за попередньою інформацією, удар прийшовся по близькому передмістю.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов доповів, що ворог завдав удару по лісосмузі на околицях міста. За його словами, люди не постраждали.

Крім цього, ворог вдарив біля цвинтаря у Харкові, пише начальник ОВА.

"Влучання в землю, є загорання трави. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки. Без постраждалих", - повідомив Синєгубов.

Вибухи в Запоріжжі

О 17:23 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль, яка летіла в напрямку Запоріжжя.

У ту ж хвилину очільник Запорізької ОВА Іван Федоров проінформував про вибухи в місті.

Уже пізніше він уточнив, що росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі. За попередньою інформацією, поранені дві людини.

Вибухи в Павлограді

Близько 17:00 військові попередили про швидкісну ціль зі сходу, яка тримала курс на Павлоград.

О 17:01 у місті, за даними Суспільного, було чутно звуки вибуху. У місті та області була оголошена повітряна тривога.