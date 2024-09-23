Війська РФ атакували Краматорськ і Шахове на Донеччині: загинула жінка, поранено 10 людей
Російські окупанти у понеділок, 23 вересня, завдали ударів по місту Краматорськ і селу Шаховому Донецької області, внаслідок чого загинула жінка, ще десятеро людей зазнали поранень
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що опівдні у Краматорську пролунали 6 вибухів. У результаті обстрілу загинула щонайменше одна людина - жінка приблизно 45 років. Поранення отримав її чоловік.
Пізніше начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко уточнив, що внаслідок російського обстрілу постраждали троє людей. Також у місті зафіксували 8 пошкоджених приватних будинків.
Крім того, того ж дня російські війська РФ серед дня атакували село Шахове Покровського району. Внаслідок обстрілу поранень зазнали 7 людей, у тому числі 2 дитини.
За даними ОВА, двоє з поранених доставлені до найближчої лікарні, решта отримала медичну допомогу на місці.
Ударом пошкоджені 24 приватні будинки, три адмінбудівлі і соціальний заклад.
"Це ще один воєнний злочин росіян і ще одне жорстоке нагадування про те, що залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь!", - наголосив Філашкін.
- Троє працівників поліції дістали поранення внаслідок обстрілу російськими військами селища Старий Салтів Харківської області у понеділок, 23 вересня.
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