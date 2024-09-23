Війська РФ атакували Краматорськ і Шахове на Донеччині: загинула жінка, поранено 10 людей

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що опівдні у Краматорську пролунали 6 вибухів. У результаті обстрілу загинула щонайменше одна людина - жінка приблизно 45 років. Поранення отримав її чоловік.

Пізніше начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко уточнив, що внаслідок російського обстрілу постраждали троє людей. Також у місті зафіксували 8 пошкоджених приватних будинків.

Крім того, того ж дня російські війська РФ серед дня атакували село Шахове Покровського району. Внаслідок обстрілу поранень зазнали 7 людей, у тому числі 2 дитини.

За даними ОВА, двоє з поранених доставлені до найближчої лікарні, решта отримала медичну допомогу на місці.

Ударом пошкоджені 24 приватні будинки, три адмінбудівлі і соціальний заклад.

"Це ще один воєнний злочин росіян і ще одне жорстоке нагадування про те, що залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь!", - наголосив Філашкін.