На Харківщині внаслідок обстрілу РФ поранено трьох поліцейських

Про це повідомили у МВС.

Зазначається, що росіяни здійснили обстріл селища Вовчанської громади близько 08:10. Попередньо, вони атакували ракетами "Торнадо-С" та касетними боєприпасами.

Загалом було зафіксовано близько п’яти влучань ворожих боєприпасів.

Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє поліцейських 38 та 33 років. З численними вибуховими та уламковими пораненнями їх шпиталізували.

Ще один працівник поліції звернувся по медичну допомогу самостійно.

Також пошкоджені службові автомобілі.