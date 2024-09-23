На Харківщині внаслідок обстрілу РФ поранено трьох поліцейських
Троє працівників поліції дістали поранення внаслідок обстрілу російськими військами селища Старий Салтів Харківської області у понеділок, 23 вересня
Про це повідомили у МВС.
Зазначається, що росіяни здійснили обстріл селища Вовчанської громади близько 08:10. Попередньо, вони атакували ракетами "Торнадо-С" та касетними боєприпасами.
Загалом було зафіксовано близько п’яти влучань ворожих боєприпасів.
Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє поліцейських 38 та 33 років. З численними вибуховими та уламковими пораненнями їх шпиталізували.
Ще один працівник поліції звернувся по медичну допомогу самостійно.
Також пошкоджені службові автомобілі.
- Цього ж ранку російські окупанти атакували дроном автомобіль швидкої допомоги у Херсонській області. У результаті обстрілу постраждали двоє людей.
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