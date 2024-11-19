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Головна Війна з Росією Армія свою справу зробила й далі робить: капітан ЗСУ Прозапас проаналізував 1000 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Ексклюзив

Армія свою справу зробила й далі робить: капітан ЗСУ Прозапас проаналізував 1000 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Оксана Ліховід
19 листопада, 2024 вiвторок
09:22
Війна з Росією ЗСУ

Капітан ЗСУ Валерій Прозапас наголосив, що найважливішим завданням для нас є постійний розвиток власних військових спроможностей

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми зараз, як держава і суспільство, складаємо іспит. І українська армія перебуває в авангарді цього іспиту. Це шлях, який ми пройшли, щоб, по-перше, зламати путінський бліцкриг, а по-друге, продовжувати чинити серйозний спротив дійсно потужній і могутній військовій машині РФ. Є і здобутки, але, на жаль, є і невдачі. Невдачі, на мою думку, спричинені насамперед провалами й прорахунками в тилу", - зазначив Прозапас.

За словами капітана ЗСУ, за 1000 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, українська армія успішно виконує свої завдання і продовжує це робити. Попри те, що росіяни мають певні успіхи та просування, рівень втрат, яких вони зазнають, рано чи пізно змусить їх зупинитися. Однак найголовніше для нас - не зупинятися в розвитку власних військових спроможностей.

"Щодо іспиту державних інституцій, то тут виникають питання. Зокрема, щодо адекватності мобілізації, ефективності використання економічних ресурсів, інформаційної політики. Тут є над чим працювати. Держава переформатовується на ефективний механізм, який, я сподіваюся, зможе зупинити амбіційні плани Путіна підкорити Україну та перетворити її на підпорядкований улус своєї недоімперії", - додав Прозапас.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
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