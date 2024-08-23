Атака могла послабити не тільки ударні можливості армії РФ, а й розвідувальні: Defense Express про ураження аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо згадувати прекрасне бахкотіння від невеликих пташок на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області у ніч проти 22 серпня, то крім того, що там були уражені Су-34 як носії КАБів, також був уражений і склад з КАБами. Треба зазначити, що цей аеродром є штатним місцем базування змішаного авіаполку, де є літаки-розвідники Су-24МР. Там історія така, що, за деякими неперевіреними твердженнями, після того, як наші зенітники збили два літаки А-50, то росіяни замість дорогоцінних А-50 перейшли до використання літаків Су-24МР", - зауважив Іван Киричевський.

За його словами, літаки Су-24МР мали виглядати вже морально застарілими у часи безпілотників, однак росіянам вони корисні.

"Можемо припустити, що цей удар по аеродрому "Маринівка", - не тільки про послаблення російських ударних можливостей, але й, можливо, про послаблення розвідувальних можливостей армії РФ. Також важливо, що це й психологічний момент, бо, можливо, це було єдине летовище, в якому встигли збудувати укриття на випадок прильоту наших добрих дронів, але росіянам ці укриття не допомогли. Крім того, якщо дивитися на географію, то виходить, що від цього аеродрому ближче до Казахстану, ніж до кордону з Україною. Відповідно, це ще й демонстрація можливостей нашого далекобійного озброєння, яке влучає на велику дистанцію", - підкреслив військовий експерт Defense Express.

Киричевський додав, що, судячи з супутникових знімків ураження аеродрому "Маринівка", там були дуже потужні вибухи.