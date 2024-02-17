"Азов" каже, що знищив російського комбата у лісах Кремінної
7 лютого 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України заявила, що ліквідувала російського комбата у лісах під Кремінною
Про це повідомляє пресслужба "Азову".
"12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ ліквідувала російського комбата у лісах під Кремінною", - йдеться у повідомленні.
Артилерія бригади у взаємодії з аеророзвідкою завдавала удару по ворожому бліндажу, зазначили військові.
"Радіоперехоплення окупантів засвідчили смерть російського командира, тіло якого намагаються евакуювати у Кремінну", - заявили в "Азові".
- Уранці суботи, 17 лютого, Повітряні сили України знищили відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35.
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