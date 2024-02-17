"Азов" каже, що знищив російського комбата у лісах Кремінної

Про це повідомляє пресслужба "Азову".

"12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ ліквідувала російського комбата у лісах під Кремінною", - йдеться у повідомленні.

Артилерія бригади у взаємодії з аеророзвідкою завдавала удару по ворожому бліндажу, зазначили військові.

"Радіоперехоплення окупантів засвідчили смерть російського командира, тіло якого намагаються евакуювати у Кремінну", - заявили в "Азові".