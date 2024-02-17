Повітряні сили України знищили два російських Су-34 та один Су-35

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, українські захисники знищили ворожі літаки на східному напрямку.

"Уранці 17 лютого 2024 року на східному напрямку підрозділами Повітряних сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35", - йдеться у повідомленні.