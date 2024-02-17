Повітряні сили України знищили два російських Су-34 та один Су-35
Уранці суботи, 17 лютого, Повітряні сили України знищили відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35
Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
За його словами, українські захисники знищили ворожі літаки на східному напрямку.
"Уранці 17 лютого 2024 року на східному напрямку підрозділами Повітряних сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35", - йдеться у повідомленні.
- 17 лютого у Росії заявили про збиття 33 безпілотників над п'ятьма регіонами. В атаці традиційно звинуватили Україну.
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