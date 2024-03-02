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Байден зустрівся з Мелоні в Білому домі: обговорили посилення допомоги Україні

2 березня, 2024 субота
05:00
Війна з Росією Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні

Президент США Джо Байден зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджі Мелоні у Білому домі. Він подякував італійській главі уряду за стійку підтримку України

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Під час зустрічі лідери обмінялися поглядами на майбутні перспективи Італії під час її голосування у Великій сімці. Серед них – незмінна підтримка України, сталий розвиток, продовольча та енергетична безпека, міграція, а також співпраця у сфері штучного інтелекту та продовження спільних зусиль на підтримку Партнерства з глобальної інфраструктури та інвестицій.

Байден разом з прем'єкою Італії Мелоні підтвердили непохитну підтримку України в боротьбі з російською агресією. Президент високо оцінив лідерську роль Мелоні у G7 та Європейському Союзі, спрямовану на посилення допомоги України.

"Ми плануємо насамперед забезпечити міжнародний порядок, який ґрунтується на правилах, що захищає свободу і забезпечує Україні майбутнє," — заявила Мелоні.

Очільники також підтвердили свою відданість праву Ізраїлю на самооборону відповідно до міжнародного права та обговорили важливість допомоги сектору Газа в умовах наступу. Байден заявив, що США скидатимуть гуманітарну допомогу жителям Гази з повітря.

Крім того, лідери обговорили майбутній саміт лідерів Великої сімки в Апулії та саміт НАТО у Вашингтоні. Вони наголосили на життєвій важливості трансатлантичних відносин та їх провідну роль у вирішенні викликів.

Теги:
Італія
США
допомога Україні
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