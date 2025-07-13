Без черг, довідок і особистих візитів: в Україні запрацювала автоматична система постановки юнаків на військовий облік

Про це юрист Юрій Танасійчук заявив в етері телеканалу Київ24.

"Це стосується категорії військовозобов'язаних осіб — молодих хлопців віком від 17 до 25 років. Система "Оберіг", користуючись даними реєстрів, зокрема державної міграційної служби, автоматично ставить на облік військовозобов'язаних, в тому числі (система - ред.) має б виключати чоловіків, жінок, які через стан здоров'я чи інших причин не підлягають військовому обліку", - пояснив він.

За його словами, основна мета впровадження цієї системи – розвантажити працівників ТЦК від рутинної роботи з обробки великих обсягів документів та покращити якість і достовірність даних щодо військовозобов'язаних громадян України.

Протягом останніх двох тижнів навколо нової системи точилися активні дискусії. Існували побоювання щодо можливих помилок та необхідності "ручного" втручання.

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Проте, як зазначив Танасійчук, представники Міністерства оборони стверджують, що система працює таким чином, що у випадку, якщо особа має підстави для виключення з військового обліку, наприклад, через стан здоров'я, підтверджений відповідними документами, їй необхідно особисто звернутися до ТЦК для уточнення даних.

В інших випадках, коли немає підстав для виключення, постановка на облік відбувається автоматично через систему.

Система наразі працює у тестовому режимі, проте, як очікується, найближчим часом буде впроваджена повноцінно.

"Я сподіваюся, що тестовий режим завершується і ті помилки, які не були враховані, або де працював людський фактор", - підсумував юрист.