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"Без покращення ППО відновлення буде марним": посол Німеччини в Україні відвідав Запоріжжя

12 квітня, 2024 п'ятниця
10:10
Війна з Росією

11 квітня посол Німеччини в Україні Мартін Єгер відвідав Запоріжжя, де "на власні очі побачив руйнування". Він заявив, що відновлення потребує часу та сил, але може бути марним без покращення ППО

Про це він повідомив у Х.

Єгер зазначив, що в регіоні щодня відбуваються обстріли.

"Область на 70% окупована Росією, тут проходить лінія фронту. За лінією фронту Росія здійснює жорстокий окупаційний режим. Там панує насильство та несправедливість", - наголосив він.

Посол запевнив, що Запорізька область є частиною України, а в таких місцях, як Запоріжжя, вирішується, чи зможе Україна захистити свою незалежність. Він зазначив, що Німеччина надає підтримку, німецька зброя допомагає тримати фронт, а в Запоріжжі захищаються також і німецькі інтереси.

"Німеччина вже давно допомагає в Запоріжжі. Ми тісно співпрацюємо з губернатором Іваном Федоровим та місцевими представниками. Медична допомога, реконструкція, генератори. Ми постачаємо те, в чому є потреба. Потрібно більше!", - наголосив Єгер.

Він розповів, що російська армія бомбардує житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури. Єгер на власні очі побачив руйнування.

"Відновлення потребує часу та сил. Без покращення протиповітряної оборони ця робота загрожує бути марною", - зауважив він.

Посол Німеччини разом з головою ОДА також відвідав німецьку компанію PROFINE. Посол заявив, що був вражений тим, як багато соціальної та гуманітарної допомоги надають працівники і працівниці компанії.

Фото: twitter MJaegerT

  • У середу, 10 квітня, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди, гвинтівки, техніка для розмінування і розвідувальні БПЛА.
Теги:
Україна
Запоріжжя
Німеччина
Запорізька область
допомога Україні
підтримка України
відбудова України
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