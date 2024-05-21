Безпілотник атакував нафтобазу в Білгородській області РФ, - росЗМІ
Уранці понеділка, 20 травня, у Білгородській області безпілотник атакував російську нафтобазу. У результаті пошкоджено резервуар із паливом
Про це інформує російське видання ASTRA.
Зазначається, що безпілотник атакував територію нафтобази "Юттек" у районному селищі Прохорівка.
За даними видання, ушкодження отримав резервуар із бензином.
Пожежі на підприємстві начебто не сталося, також немає постраждалих.
- Напередодні, уночі 19 травня, росіяни також заявили про атаку безпілотників та ракет по декількох регіонах РФ. Українські дрони атакували військовий аеродром "Кущевськ" та Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а також нафтобазу у Ленінградській області.
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