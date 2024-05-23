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Головна Війна з Росією Безпілотники ГУР атакували потужності ВПК РФ у Татарстані, - ЗМІ

Безпілотники ГУР атакували потужності ВПК РФ у Татарстані, - ЗМІ

23 травня, 2024 четвер
17:20
Війна з Росією ГУР

Дрони Головного управління розвідки Міноборони України атакували 23 травня об’єкти російського військово-промислового комплексу в Татарстані

Зміст

Про це повідомляють "Українська правда" й Суспільне з посиланням на джерела у спецслужбах.

За словами співрозмовників, українські БПЛА досягли Казані та Нижньокамська - там розташовані стратегічно важливі підприємства, продукцію яких РФ використовує у воєнній сфері.

Відповідно до російських місцевих ЗМІ, вибухи були зафіксовані в Нижньокамську. Також повідомлялось про евакуацію працівників із Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини".

Також через атаки дронів ГУР інформували про обмеження роботи двох аеропортів у Казані та Нижньокамську.

Пізніше міністерство оборони Росії заявило, що над Татарстаном був знищений український БПЛА. 

  • У ніч проти 10 травня у Росії заявили про атаку безпілотників у Калузькій області на НПЗ "Перший завод". Міноборони РФ каже про збиття 5 БПЛА, ЗМІ заявляють про операцію ГУР.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ВПК
безпілотник
ГУР
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2024, четвер
23 травня
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