Безпілотники ГУР атакували потужності ВПК РФ у Татарстані, - ЗМІ
Дрони Головного управління розвідки Міноборони України атакували 23 травня об’єкти російського військово-промислового комплексу в Татарстані
Про це повідомляють "Українська правда" й Суспільне з посиланням на джерела у спецслужбах.
За словами співрозмовників, українські БПЛА досягли Казані та Нижньокамська - там розташовані стратегічно важливі підприємства, продукцію яких РФ використовує у воєнній сфері.
Відповідно до російських місцевих ЗМІ, вибухи були зафіксовані в Нижньокамську. Також повідомлялось про евакуацію працівників із Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини".
Також через атаки дронів ГУР інформували про обмеження роботи двох аеропортів у Казані та Нижньокамську.
Пізніше міністерство оборони Росії заявило, що над Татарстаном був знищений український БПЛА.
- У ніч проти 10 травня у Росії заявили про атаку безпілотників у Калузькій області на НПЗ "Перший завод". Міноборони РФ каже про збиття 5 БПЛА, ЗМІ заявляють про операцію ГУР.
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