Бійці 28-ї ОМБр уразили російський штурмовик Су-25

Про це повідомляє 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

За їх словами, доля екіпажу поки невідома, проте, як пишуть у бригаді, "ми точно знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти менше".

Як повідомили в ОСУВ "Хортиця", ворожий штурмовик було знищено на Курахівському напрямку. Російський літак намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони.

"Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі", - додали військові.