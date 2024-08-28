Бійці 28-ї ОМБр уразили російський штурмовик Су-25
Українські військовослужбовці підрозділу протиповітряної оборони 28-ї ОМБр вразили російський штурмовик Су-25 на Курахівському напрямку
Про це повідомляє 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.
За їх словами, доля екіпажу поки невідома, проте, як пишуть у бригаді, "ми точно знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти менше".
Як повідомили в ОСУВ "Хортиця", ворожий штурмовик було знищено на Курахівському напрямку. Російський літак намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони.
"Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі", - додали військові.
- Українські захисники вночі 14 серпня під час виконання бойового завдання знищили російський винищувач Су-34 на території Курської області.
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