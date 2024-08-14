Сили оборони вночі знищили російський Су-34 на Курщині
Українські захисники вночі 14 серпня під час виконання бойового завдання знищили російський винищувач Су-34 на території Курської області
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що російський ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 знищили сили та засоби зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ.
"Робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно", - додали військові.
- Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ змогли уразити російський гелікоптер FPV-дроном. Це сталося у Курській області РФ.
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