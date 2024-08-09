СБУ збила ще один російський гелікоптер FPV-дроном, - Стерненко
Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ змогли уразити ще один російський гелікоптер FPV-дроном. Це сталося у Курській області РФ
Про це повідомив блогер і волонтер Сергій Стерненко.
"Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ на Курщині змогли вдарити FPV-дроном по ще одному російському гвинтокрилу", - йдеться у повідомленні.
За словами Стерненка, гелікоптер був уражений FPV-дроном, на який донатили самі українці.
Український БПЛА вдарив гелікоптер Мі-8 у хвостову частину. Подальша доля гелікоптера невідома, він перестав працювати у вказаному районі.
- Напередодні у мережі злили відео збиття російського гелікоптера Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Це є першим в історії задокументованим випадком.
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