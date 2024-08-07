У мережі з'явилося відео ураження російського Мі-28 за допомогою FPV-дрона
У мережі злили відео збиття російського гелікоптера Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Це перший в історії задокументований випадок
Про це повідомив волонтер і блогер Сергій Стерненко.
"Істота, яка злила в мережу відео ураження російського Мі-28 за допомогою FPV, тебе знайдуть і будуть дуже неприємні процедури", - написав Стерненко.
За його словами, збиття російського Мі-28 відбулося за допомогою FPV-дрона, на який донатили самі українці.
Крім цього, Стерненко додав, що в українських бійців були ще "деякі плани, які тепер під загрозою через злив" відео. Оскільки це наражає на небезпеку операторів.
- 6 серпня українська ППО збила російський гелікоптер над Сумською областю.
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