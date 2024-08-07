Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У мережі з'явилося відео ураження російського Мі-28 за допомогою FPV-дрона

У мережі з'явилося відео ураження російського Мі-28 за допомогою FPV-дрона

Катерина Єсікова
7 серпня, 2024 середа
10:54
Війна з Росією російський гелікоптер Мі-28

У мережі злили відео збиття російського гелікоптера Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Це перший в історії задокументований випадок

Зміст

Про це повідомив волонтер і блогер Сергій Стерненко.

"Істота, яка злила в мережу відео ураження російського Мі-28 за допомогою FPV, тебе знайдуть і будуть дуже неприємні процедури", - написав Стерненко.

За його словами, збиття російського Мі-28 відбулося за допомогою FPV-дрона, на який донатили самі українці. 

Крім цього, Стерненко додав, що в українських бійців були ще "деякі плани, які тепер під загрозою через злив" відео. Оскільки це наражає на небезпеку операторів.

  • 6 серпня українська ППО збила російський гелікоптер над Сумською областю.
Теги:
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Автор Юлія Лаврук
6 серпня, 2024 вiвторок
У Києві трамвай без водія з’їхав згори та розбив близько 10 автомобілів
Рослини, які цвітуть все літо
Автор Крістіна Слончак
6 серпня, 2024 вiвторок
Щоб сад був завжди яскравим: топ квітів, що мають тривале цвітіння
Жан Беленюк
Автор Влад Дідусь
6 серпня, 2024 вiвторок
Олімпійський чемпіон Беленюк оголосив про завершення карʼєри після Ігор у Парижі
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.85
    Купівля 40.85
    Продаж 41.31
  • EUR
    Купівля 44.57
    Продаж 45.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
7 серпня
12:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 серпня: скільки коштують долар і євро
12:11
Графіті Бенксі, Лондон
Бенксі протягом 24 годин створив два графіті, присвячені тваринам
12:10
Ексклюзив
безпілотник
На ринку дронів домінує державний сектор і виникає ризик корупції в оборонних закупівлях, - співзасновник групи "Наші гроші" Ніколов
12:07
OPINION
Зоя Казанжи
У кого "отбирают любимую Одессу"?
12:06
PR
Суші Майстер робить пропозицію, від якої неможливо відмовитися
12:02
Прапор США
"Особливо Китай": США та Австралія закликали всіх, хто має вплив на РФ, змусити її припинити війну з Україною
12:01
польща кордон
Польща може відкрити кордони з Білоруссю: Сікорський назвав умову
11:46
Володимир Зеленський
Зеленський підписав продовження воєнного стану та мобілізації
11:34
В Одесі за підозрою в підпалах військових автомобілів затримали фітнес-тренера
11:30
Кадр з кліпу Дуа Ліпи, який знімав Нікіта Кузьменко
Українського оператора Нікіту Кузьменка номінували на MTV Video Music Awards за кліп для Дуа Ліпи
11:25
Огляд
Карта бойових дій за 1-7 серпня
Карта бойових дій за період 1-7 серпня: росіяни прорвали першу лінію оборони Покровська та оточують Нью-Йорк. ЗСУ відкрили фронт під Курськом
11:14
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну "шахедами": на Київщині є постраждалий, на Хмельниччині пошкоджено підприємство
11:08
До України повернулися олімпійці, серед них бронзова медалістка Геращенко
10:39
Бангладеш
Уряд Бангладеш тимчасово очолив лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус
10:32
Спільні навчання, кораблі НАТО
США, Канада, Філіппіни й Австралія розпочинають спільні морські навчання
10:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна атакувала Курську область та які виклики варто подолати українській економіці. Акценти світових ЗМІ 7 серпня
10:28
Андрій Валенський
Контузія та чисельні переломи: актор і військовий Андрій Валенський отримав тяжкі поранення на Донеччині
10:09
Ексклюзив
ССО ЗСУ
Вклинення близько 7 км: Згурець припустив, скільки населених пунктів у Курській області контролюють ЗСУ
10:07
сили ППО
Сили ППО знищили вночі 30 "шахедів"
10:06
OPINION
Вадим Денисенко
Путін гендлює миром на Близькому Сході
09:49
обстріл Херсона
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Херсоні: постраждала жінка
09:36
прапор, Україна
З ТОТ вдалося повернути дівчину з інвалідністю, яку окупанти хотіли відправити в російський інтернат
09:33
Путін
Мексика запросила Путіна на інавгурацію новообраної президентки
09:30
Партнерський матеріал
У чому суть законопроєкту про штрафи для корупціонерів: пояснення адвоката
09:01
кібератака
У Франції мережа музеїв зазнала кібератаки: чи вплинуло це на перебіг Олімпіади
08:56
Бійці 73-го Морського центру СпП імені кошового Антіна Головатого
Спецпризначенці ГУР знищили ворожу техніку РФ на Тендрівській косі: є втрати серед окупантів
08:55
Огляд
Катерина Садурська
На глибині з 25-поверховий будинок: рекордсменка світу з фрідайвінгу Катерина Садурська представить Україну на ЧС-2024
08:54
Оновлено
ЗСУ
На фронті за добу сталося 136 боєзіткнень, Сили оборони відбивали атаки росіян на 10 напрямках
08:18
обстріл, ППО
Міноборони РФ заявило про атаку БПЛА у 4 регіонах: у Воронежі нібито пошкоджено багатоповерхівку
08:06
OPINION
Віктор Шлінчак
Гарріс вибрала собі кандидатом у віцепрезиденти Волца. Що це означає
07:45
Анонс
Українець Олександр Хижняк після переможного бою з кубинцем Арленом Лопесом
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 7 серпня. Розклад
07:45
OPINION
Віталій Портников
Росія готує нову війну
07:43
Елунед Морган
Уряд Вельсу вперше в історії очолила жінка
07:42
Інфографіка
знищений російський танк Т-72
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1230 військових, 8 танків і 67 артсистем
07:28
шахраї, шахрайство
Використовують аудіодіпфейки: МВС попередило про нові кіберсхеми шахраїв
07:07
Нігерія
У Нігерії за виготовлення прапорів РФ для антиурядових протестів затримали кравців
06:59
Курська область
Операція у Курській області: ISW помітив різні версії у міноборони РФ та місцевої влади
06:57
БЕБ проводить обшуки у постачальників продуктів для Міноборони
БЕБ обшукує постачальників продуктів для Міноборони на Київщині
06:49
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
Росія вивела у Чорне море один ракетоносій: загальний залп - до 4 "калібрів"
06:45
ВАКС дозволив конфіскувати майно так званої міністерки охорони здоров’я "ЛНР" Пащенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV