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Сили оборони збили російський гелікоптер над Сумщиною

Влад Дідусь
6 серпня, 2024 вiвторок
20:47
Війна з Росією ппо

У вівторок, 6 серпня, українська ППО збила російський гелікоптер над Сумською областю

Зміст

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Сьогодні, 6 серпня, у небі над Сумщиною підрозділами сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, 2 БПЛА та один гелікоптер", - йдеться у повідомленні о 20:21.

Деталей в обласній військовій адміністрації не розголосили.

  • У вівторок, 6 серпня, російські терористи здійснили ракетний обстріл Сумського району.
Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
Сумщина
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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