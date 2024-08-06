Сили оборони збили російський гелікоптер над Сумщиною

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Сьогодні, 6 серпня, у небі над Сумщиною підрозділами сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, 2 БПЛА та один гелікоптер", - йдеться у повідомленні о 20:21.

Деталей в обласній військовій адміністрації не розголосили.