Сили оборони збили російський гелікоптер над Сумщиною
У вівторок, 6 серпня, українська ППО збила російський гелікоптер над Сумською областю
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Сьогодні, 6 серпня, у небі над Сумщиною підрозділами сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, 2 БПЛА та один гелікоптер", - йдеться у повідомленні о 20:21.
Деталей в обласній військовій адміністрації не розголосили.
- У вівторок, 6 серпня, російські терористи здійснили ракетний обстріл Сумського району.
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