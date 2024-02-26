Боєприпаси, 10 БПЛА Vector, 4 машини розмінування: Німеччина передала пакет допомоги Україні
26 лютого уряд Німеччини оновив список нового пакета військової допомоги для України. Туди увійшли артилерійські боєприпаси, дрони та машини розмінування
Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.
Серед нових пунктів до списку військової допомоги Німеччини Україні увійшли:
- 14 тис. снарядів калібру 155 міліметрів;
- 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
- 4 машини розмінування WISENT 1;
- 3 мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;
- обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 250 наборів інструментів з підривними матеріалами;
- 12 терміналів супутникового зв'язку;
- 4 автомобілі для охорони кордону;
- 22 системи датчиків та глушилок проти БПЛА.
Також у перелік "Військово-інженерних можливостей", тобто допомоги, яку Німеччина планує надати Україні в майбутньому, увійшли 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 і 20 систем датчиків та глушилок проти дронів.
- У п'ятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Німеччини на Мюнхенську конференцію та зустрічі з партнерами. Країни підписали угоду про "безпекову співпрацю", а очільник ФРН заявив про підготовку нового пакета допомоги Україні на 1,1 млрд євро.
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