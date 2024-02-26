Боєприпаси, 10 БПЛА Vector, 4 машини розмінування: Німеччина передала пакет допомоги Україні

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Серед нових пунктів до списку військової допомоги Німеччини Україні увійшли:

14 тис. снарядів калібру 155 міліметрів;

10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;

4 машини розмінування WISENT 1;

3 мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;

обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

250 наборів інструментів з підривними матеріалами;

12 терміналів супутникового зв'язку;

4 автомобілі для охорони кордону;

22 системи датчиків та глушилок проти БПЛА.

Також у перелік "Військово-інженерних можливостей", тобто допомоги, яку Німеччина планує надати Україні в майбутньому, увійшли 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 і 20 систем датчиків та глушилок проти дронів.