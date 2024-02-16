Візит Зеленського до ФРН: Україна й Німеччина підписали угоду про "безпекову співпрацю"
У п'ятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Німеччини на Мюнхенську конференцію та зустрічі з партнерами
Про це повідомив речник Сергій Нікіфоров у коментарі "Європейській правді".
"Україна та Німеччина під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що деталі угоди оприлюднять після брифінгу Зеленського з канцлером ФРН Олафом Шольцом, який запланований на 12:45 (за Берліном).
Пізніше Шольц прокоментував підписання угоди та назвав це "історичним корком": "Володимир Зеленський і я сьогодні підписали угоду про наші довгострокові зобов'язання в галузі безпеки. Історичний крок".
Спершу про свій приїзд президент написав у телеграм.
"Попереду два важливі дні. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир", - повідомив президент.
За його словами, він планує зустрітися з партнерами в Німеччині та Франції, а також взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції.
Пізніше Офіс президента повідомив, що Зеленський розпочав переговори з Олафом Шольцом.
"Лідери планують обговорити подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах. За підсумками переговорів заплановане підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина", - йдеться у повідомленні.
Фото: Офіс президента
Що відомо про візит
Раніше в Офіс президента України повідомили, що у п'ятницю, 16 лютого, Зеленський відвідає Німеччину та Францію і проведе переговори з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Макроном.
17 лютого український президент виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей.
Пізніше L'Express з посиланням на французьку президію повідомило, що президент Франції Емманюель Макрон і Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами в Єлисейському палаці.
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