Візит Зеленського до ФРН: Україна й Німеччина підписали угоду про "безпекову співпрацю"

Про це повідомив речник Сергій Нікіфоров у коментарі "Європейській правді".

"Україна та Німеччина під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що деталі угоди оприлюднять після брифінгу Зеленського з канцлером ФРН Олафом Шольцом, який запланований на 12:45 (за Берліном).

Пізніше Шольц прокоментував підписання угоди та назвав це "історичним корком": "Володимир Зеленський і я сьогодні підписали угоду про наші довгострокові зобов'язання в галузі безпеки. Історичний крок".

As long as it takes.

⁰@ZelenskyyUa und ich haben heute eine Vereinbarung über unsere langfristigen Sicherheitszusagen unterschrieben. Ein historischer Schritt. Deutschland wird die Ukraine weiterhin gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen.

⁰Slawa Ukrajini. pic.twitter.com/rcyX6JTJ8P — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 16, 2024

Спершу про свій приїзд президент написав у телеграм.

"Попереду два важливі дні. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир", - повідомив президент.

За його словами, він планує зустрітися з партнерами в Німеччині та Франції, а також взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Пізніше Офіс президента повідомив, що Зеленський розпочав переговори з Олафом Шольцом.

"Лідери планують обговорити подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах. За підсумками переговорів заплановане підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина", - йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс президента

Що відомо про візит

Раніше в Офіс президента України повідомили, що у п'ятницю, 16 лютого, Зеленський відвідає Німеччину та Францію і проведе переговори з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Макроном.

17 лютого український президент виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей.

Пізніше L'Express з посиланням на французьку президію повідомило, що президент Франції Емманюель Макрон і Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами в Єлисейському палаці.