Стармер оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії

Про санкції пише премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

За словами Стармера, це найбільший пакет санкції проти Росії.

"Не можна недооцінювати загрозу, яку Росія становить для нашої національної безпеки. Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій на сьогодні. Я завжди робитиму все можливе для захисту працьовитих людей. Безпека вдома. Сила за кордоном", — написав Стармер.

Раніше про санкції повідомив офіційний сайт уряду Великої Британії.

"Сьогодні російський тіньовий флот зазнає найбільшого пакета санкцій в історії, що посилить тиск на Путіна та захистить критично важливу національну інфраструктуру Великої Британії та Європи", - йдеться у заяві.

Британський уряд накладе санкції на щонайменше 100 нафтових танкерів, які є основною частиною "тіньового флоту" диктатора Володимира Путіна та відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року.

Уряд заявляє, що тіньовий флот, пов’язаний із близькими до Путіна особами, не лише фінансує війну в Україні, але й створює ризики для європейської інфраструктури через аварійний стан суден завдаючи збитків.

Повідомляється, що інфраструктура перебуває під загрозою через непридатні до плавання судна, які не мають сертифікатів безпеки, відповідного навігаційного обладнання або навмисно вимикають системи локації.

Уряд Великої Британії також планує притягнути до відповідальності осіб і структури, які стоять за організацією перевезень "тіньовим флотом", підкресливши: "тим, хто допомагає фінансувати військову машину Путіна, ніде сховатися".