Британська розвідка назвала основні причини вбивств серед російських військових
Велика кількість вбивств, вчинених російськими солдатами на службі, частково пов’язана з хронічними проблемами психічного здоров’я через війну
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Нещодавно російське видання "Медіазона" повідомило, що в РФ у 2023 році за вбивства засудили 116 російських військових. Це майже на 900% більше, ніж у попередньому році.
Натомість російське ЗМІ "Верстка" повідомило, що проти колишніх засуджених відкрито 190 кримінальних справ, у тому числі 20 справ про вбивство або замах на вбивство у 2023 році.
"Велика кількість вбивств, вчинених російськими солдатами на службі та ветеранами, ймовірно, частково пов’язана з хронічними проблемами психічного здоров’я, пов’язаними з війною. До них належать посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і зниження чутливості на полі бою до насильства", - йдеться у повідомленні.
У розвідці припускають, що сприяючими факторами також є алкоголізм і вживання наркотиків через низький моральний стан і нудьгу.
- Від рук учасників війни, що повернулися з фронту в Україні, за два роки загинули як мінімум 107 мирних громадян Росії, а ще 100 вижили, але отримали тяжкі каліцтва.
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