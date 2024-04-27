Британська розвідка назвала основні причини вбивств серед російських військових

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Нещодавно російське видання "Медіазона" повідомило, що в РФ у 2023 році за вбивства засудили 116 російських військових. Це майже на 900% більше, ніж у попередньому році.

Натомість російське ЗМІ "Верстка" повідомило, що проти колишніх засуджених відкрито 190 кримінальних справ, у тому числі 20 справ про вбивство або замах на вбивство у 2023 році.

"﻿﻿Велика кількість вбивств, вчинених російськими солдатами на службі та ветеранами, ймовірно, частково пов’язана з хронічними проблемами психічного здоров’я, пов’язаними з війною. До них належать посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і зниження чутливості на полі бою до насильства", - йдеться у повідомленні.

У розвідці припускають, що сприяючими факторами також є алкоголізм і вживання наркотиків через низький моральний стан і нудьгу.