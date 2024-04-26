"Ветерани СВО" за час від початку великої війни в Україні вбили і покалічили понад 200 росіян, - ЗМІ
Від рук учасників війни, що повернулися з фронту в Україні, за два роки загинули як мінімум 107 мирних громадян Росії, а ще 100 вижили, але отримали тяжкі каліцтва
Підрахувала "Верстка" на основі повідомлень ЗМІ та даних судових картотек.
Жертвами злочинів "ветеранів СВО" стали жителі 64 регіонів Росії, а також невизнана Південна Осетія (у ній загинула одна людина).
Найпоширенішим злочином із наявністю загиблих і постраждалих стало навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, небезпечної для життя (ст. 111 КК). Учасники війни, які повернулися, скоїли як мінімум 87 таких злочинів, в результаті яких 18 людей загинули.
Терміни за винесеними вироками у таких справах становлять від 5,5 до 10 років 8 місяців колонії суворого режиму для найманців ПВК і від 6 до 9,5 років суворого режиму — для інших бійців. Також "ветерани" вчинили щонайменше 55 злочинів за статтею про вбивство (105 КК), внаслідок яких загинуло 76 осіб. При цьому 44 жертви припадають на 36 помилуваних ексв'язнів, а ще 32 — "на рахунку" 19 добровольців та військовослужбовців. Терміни вже винесених вироків у перших становлять від 6 до 11 років колонії суворого режиму, а в других — від 7,5 до 10 років суворого режиму.
- Видання "Нова Європа" своєю чергою зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну не менше 2605 колишніх та чинних учасників війни отримали звинувачення за кримінальними статтями.
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