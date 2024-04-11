Від початку великої війни у РФ засуджено понад 2605 учасників "СВО" в Україні

Про це пише видання "Нова-Європа".

1130 із них — за "громадянські" злочини, решта — за злочини проти військової служби. Найчастіше це стаття 337 ― "Самовільне залишення частини", чи самоволка.

Більш ніж у половині всіх рішень участь у війні було визнано суддями пом'якшувальною обставиною, причому у цивільних складах ця частка вища, ніж у військових.

Участь у війні безпосередньо у списку пом'якшуючих обставин не вказано. Але за два роки війни пом'якшувати вироки учасникам "СВО" вже стало звичною практикою російських судів.

Як мінімум 158 колишніх та чинних учасників війни засуджено вже не вперше. А серед тих, хто скоїв насильницькі злочини проти життя та здоров'я, судимість має кожен шостий військовий.

З кожним місяцем бойових дій таких злочинів стає дедалі більше. За даними видання, за 2023 рік кількість вироків ветеранам війни зросла в сім разів, а кількість насильницьких злочинів проти життя та здоров'я – у 13 разів.

Зокрема, зросла кількість насильницьких злочинів сексуального характеру — у перші шість місяців 2023 року військові суди винесли рекордну кількість таких вироків.

За мінімальною оцінкою, з початку вторгнення 192 колишні та чинні учасники "СВО" були звинувачені в насильницьких злочинах.

Щоправда, на загальноросійську кримінальну картину насильницькі злочини військових не надто впливають — наприклад, вбивства, скоєні учасниками "СВО", становлять менше відсотка від усіх убивств у Росії.

Крім того, учасників війни також судять за керування нетверезим, обіг наркотиків та шахрайство при отриманні виплат. Разом із військовими з України їде та їхня зброя. У 2023 році до російських судів надійшло рекордне за десять років кількість справ за обіг вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів.

З початком війни в Росії, згідно з Global organized crime index, виріс обсяг чорного ринку зброї: зараз країна посідає друге місце в Європі, поступаючись лише Україні, і перебуває на рівні Пакистану та деяких африканських країн.

Найпопулярнішою статтею, за якою переслідують учасників війни є самоволка. З початку вторгнення суди ухвалили 1392 таких вироки.

Більшість засуджених одержали реальні терміни. Ще 30 солдатів, хто вирішив скласти зброю, було засуджено за дезертирство. Ця стаття передбачає більш суворе покарання – до 15 років ув'язнення.

Разом із справами за дезертирство та самоволку до судів надійшла рекордна за 10 років кількість справ за ухилення від служби в армії.