У Росії рецидивіст, який повернувся з війни в Україні, вчинив повторне вбивство

Про це повідомляє телеканал "Настоящее время".

За даними слідства, у вересні 2023 року Циренжапов, який повернувся додому в село Угдан з війни в Україні, під час сварки вбив 22-річну дівчину. Прокуратура уточнила, що підсудний задушив жертву, яка, як стверджувало джерело у правоохоронних органах, була повією.

Крім позбавлення волі, суд стягнув із Циренжапова один мільйон рублів компенсації моральної шкоди на користь родички вбитої.

Це не перший схожий злочин Циренжапова. У жовтні 2019 року він познайомився із 18-річною Катериною Скворцовою. Будучи п'яним, чоловік задушив і розчленував дівчину, а останки втопив у річці. У лютому 2020 року Циренжапова засудили на 14 років колонії суворого режиму і зобов'язали виплатити родичці загиблої два мільйони рублів.

Засуджений відсидів неповних три роки із призначеного йому терміну. Потім у колонії його завербували до ПВК Вагнера, і він вирушив на війну в Україну. Пробувши на фронті пів року, Циренжапов після закінчення контракту отримав помилування та повернувся додому.

Військові країни-агресора, які повернулися з війни проти України, вчинили щонайменше 83 злочини. Більшість злочинів скоїли ув'язнені, завербовані в ПВК Вагнера, а пізніше отримали помилування. За підрахунками "Сирени", на волі таким чином опинилися 74 особи, 48 із них відбували термін за вбивство. Як мінімум у 37 випадках колишні в'язні знову чинили злочини після повернення з війни.