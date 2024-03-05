Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Росії рецидивіст, який повернувся з війни в Україні, вчинив повторне вбивство

У Росії рецидивіст, який повернувся з війни в Україні, вчинив повторне вбивство

5 березня, 2024 вiвторок
05:08
Війна з Росією війна з росією вагнерівець кримінал

У Росії Читинський районний суд засудив колишнього найманця ПВК Вагнера, що воював в Україні, Цирен-Доржі Циренжапова до 14 років колонії суворого режиму за вбивство

Про це повідомляє телеканал "Настоящее время".

За даними слідства, у вересні 2023 року Циренжапов, який повернувся додому в село Угдан з війни в Україні, під час сварки вбив 22-річну дівчину. Прокуратура уточнила, що підсудний задушив жертву, яка, як стверджувало джерело у правоохоронних органах, була повією.

Крім позбавлення волі, суд стягнув із Циренжапова один мільйон рублів компенсації моральної шкоди на користь родички вбитої.

Це не перший схожий злочин Циренжапова. У жовтні 2019 року він познайомився із 18-річною Катериною Скворцовою. Будучи п'яним, чоловік задушив і розчленував дівчину, а останки втопив у річці. У лютому 2020 року Циренжапова засудили на 14 років колонії суворого режиму і зобов'язали виплатити родичці загиблої два мільйони рублів.

Засуджений відсидів неповних три роки із призначеного йому терміну. Потім у колонії його завербували до ПВК Вагнера, і він вирушив на війну в Україну. Пробувши на фронті пів року, Циренжапов після закінчення контракту отримав помилування та повернувся додому.

Військові країни-агресора, які повернулися з війни проти України, вчинили щонайменше 83 злочини. Більшість злочинів скоїли ув'язнені, завербовані в ПВК Вагнера, а пізніше отримали помилування. За підрахунками "Сирени", на волі таким чином опинилися 74 особи, 48 із них відбували термін за вбивство. Як мінімум у 37 випадках колишні в'язні знову чинили злочини після повернення з війни.

  • 29 лютого стало відомо, що у селі Кутана в Якутії колишній в'язень, який повернувся з війни в Україні, скоїв подвійне вбивство, раніше він жалівся, що його не достатньо поважають земляки.
Теги:
Кримінал
Вагнергейт
Читайте також:
фортифікаційне обладнання смуг оборони
3 березня, 2024 неділя
ЗСУ готували другу лінію оборони поблизу Авдіївки в останній момент, коли ворог туди вже діставав, - ветеран війни Дикий
Угорщина - ЄС
2 березня, 2024 субота
Поки Польща не пропускає вантажі, Угорщина заповнює наші полиці в супермаркетах, - Портников
3 березня, 2024 неділя
Польські фермери зрозуміли, що спецслужби РФ використовують їхній протест для розпалювання ворожнечі, - Мінекономіки
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.13
    Купівля 38.13
    Продаж 38.66
  • EUR
    Купівля 41.21
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
5 березня
04:40
Російські танки Т-14 Армата
Надто дорого: у Росії визнали, що не можуть забезпечити армію найсучаснішими танками
04:12
Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров
Ситуація на фронті та потреби ЗСУ: Умєров та Сирський поговорили з Остіном
03:44
МАГАТЕ від початку великої війни надало Україні обладнання для АЕС на €8,5 млн
03:16
Володимир Путін
Злив запису офіцерів Бундестагу: Росія може мати більше перехоплених у Німеччині розмов, - Bild
02:55
сили ППО
Росіяни запустили "шахеди" на Одещину. В області працює ППО і чутно вибухи
02:48
Медведчук
Комунікаційники МОЗ звільнились, протестуючи проти призначення соратниці Медведчука, - ІМІ
02:20
на фото: Майк Джонсон
У конгресі США готують компромісний варіант законопроекту про допомогу Україні, - CNN
01:54
UEFA , УЄФА
Єдина таблиця, 36 команд: УЄФА представила новий формат єврокубків сезону 2024/25
01:52
одностатеві шлюби
У Греції уклали перший одностатевий шлюб: церемонія відбулася під охороною поліції
01:24
Союзники занепокоєні недбалістю Бундесверу після зливу в РФ розмови про Taurus, - Bloomberg
00:56
Ірландія
В Ірландії невідомі незаконно блокують будівництво житла для біженців з України
2024, понедiлок
4 березня
23:44
Газпром
Постачання газу з РФ до ЄС зменшилися на 71% за час повномасштабної війни, - єврокомісарка
23:25
окупанти Мелітополь
Росіяни зосереджують резерви біля Новомихайлівки на Донеччині, щоб захопити її, - ОСУВ "Таврія"
23:15
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
З броньованими капсулами безпеки: у ЗСУ розповіли про велику мережу запасних позицій на Авдіївському напрямку
22:28
Олександр Сирський, Рустем Умєров
Сирський і Умєров обговорили з міністром оборони Британії Шаппсом і командувачем ЗС Радакіном кроки для знищення флоту РФ
22:15
Енергодар
В Енергодарі та на Запорізькій АЕС через катівні окупантів пройшли 1,5 тис. людей, - Федоров
21:58
Іспанія
Україна почала переговори з Іспанією про безпекову угоду
21:48
Ексклюзив
мобілізація, підкуп, ЗСУ
Виплати мобілізованим та добровольцям мають бути різними, - офіцер ЗСУ Лапін
21:47
Демонстранти у Франції підтримали американок після рішення Верховного суду про скасування абортів
У Франції внесли до конституції право на аборт
21:32
Інтерв’ю
Я не буду зніматися в кіно, де українців показують дебілами, - актор Олексій Гнатковський
21:20
окоп
"Протитанковий рів на кордоні України з ЄС ": Центр стратегічних комунікацій спростував фейк про бездіяльність влади
20:54
Офіційний м'яч Євро-2024
Відбір Євро-2024: збірна України назвала склад на матчі плей-оф
20:48
рятувальники
На Донеччині РФ ударила по рятувальниках, які гасили пожежу від попереднього обстрілу: двоє загиблих
20:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ГУР виконує операції на території РФ за 1000 км від України. Колонка Сергія Згурця
20:26
Бойова робота артилерійських підрозділів
Литва долучиться до закупівлі артилерійських снарядів для України за ініціативою Чехії
20:17
Огляд
ППО ЗСУ ракетна небезпека
"Увага! Повітряна тривога": як українці стежать за російськими ракетами та безпілотниками через месенджер
20:15
Ексклюзив
Мая Санду
"Ці "збіговиська" мають на меті затаврувати Санду як президентку війни: Герасимчук про з'їзд "депутатів" у Придністров'ї
20:08
Еммануель Макрон
Макрон заявив, що не планує відправляти французьких військових в Україну найближчим часом
20:03
шевченківська премія
"Лауреати – достойні": Зеленський повідомив, що підписав указ про Шевченківську премію
20:01
OPINION
Ірина Цілик
Європа паралізована страхом
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 739-го дня війни: підрив залізничного моста в Росії, ліквідація начальника розвідки "Еспаньйоли" та зростання експорту через Чорне море
19:55
Білий Дім
Байден продовжив на рік дію указу про надзвичайний стан у США через загрози від агресії РФ проти України
19:52
дитячий будинок
Через повномасштабну війну за кордон перемістили 196 українських дитячих будинків
19:46
Снайпер ЗСУ
Протягом доби ворог 49 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони на шести напрямках. Найбільше - на Авдіївському
19:26
ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі планує візит у Москву, щоб обговорити з Путіним ситуацію на ЗАЕС
19:17
Турнікети на війні можуть врятувати життя
Аудитори Міноборони виявили 30 тис. турнікетів, які майже рік зберігалися на складах
19:00
Олександр Яковець
Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ
18:57
окупанти рф
Підозру в сексуальному насильстві під час окупації територій України оголосили 40 військовим РФ, 17 справ скерували до суду
18:47
вибори до Держдуми
"Вважаємо цю акцію інформаційно-психологічною операцією", - прем’єр про псевдовибори президента РФ на ТОТ
18:44
Ексклюзив
"Ти [Романтика]".
"Наша історія - неймовірне підґрунтя для дивовижних сюжетів": режисер Хоменко про альбом-мюзикл "Ти [Романтика]"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV