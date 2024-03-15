Британська розвідка назвала причину усунення з посади головкома ВМС РФ
Після серії значних втрат російських кораблів у Чорному морі Росія вирішила усунути з посади головнокомандувача ВМС РФ Миколу Євменова
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
У розвідці припускають, що на його місце могли призначити адмірала Олександра Моісеєва.
Зазначається, що звільнення Євменова сталося після відставки другого командувача Чорноморського флоту з лютого 2022 року і послідувало за втратою корвета "Сергій Котів" 5 березня 2024 року, дев'ятого великого судна, втраченого внаслідок дій України з моменту вторгнення Росії в Україну.
Попри те, що адмірал Моісеєв був кадровим підводником, до призначення командувачем Північним флотом він командував Чорноморським флотом у 2018–2019 роках.
"Ймовірно, першим завданням адмірала Моісеєва на посаді головнокомандувача ВМС буде стабілізація безпекової ситуації в Чорному морі та зміни, спрямовані на підвищення боєздатності Чорноморського флоту в регіоні", - вважають у розвідці.
- Нещодавно РосЗМІ повідомили про зміну командувача військово-морського флоту РФ, а саме звільнення Євменова. У Кремлі відмовилися коментувати.
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