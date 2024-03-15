Британська розвідка назвала причину усунення з посади головкома ВМС РФ

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці припускають, що на його місце могли призначити адмірала Олександра Моісеєва.

Зазначається, що звільнення Євменова сталося після відставки другого командувача Чорноморського флоту з лютого 2022 року і послідувало за втратою корвета "Сергій Котів" 5 березня 2024 року, дев'ятого великого судна, втраченого внаслідок дій України з моменту вторгнення Росії в Україну.

Попри те, що адмірал Моісеєв був кадровим підводником, до призначення командувачем Північним флотом він командував Чорноморським флотом у 2018–2019 роках.

"Ймовірно, першим завданням адмірала Моісеєва на посаді головнокомандувача ВМС буде стабілізація безпекової ситуації в Чорному морі та зміни, спрямовані на підвищення боєздатності Чорноморського флоту в регіоні", - вважають у розвідці.