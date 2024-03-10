Росіяни змінили командувача свого Військово-морського флоту, - росЗМІ
Головнокомандувача ВМФ Росії адмірала Миколу Євменова відправили у відставку
Про це ввечері у неділю, 10 березня 2024 року, повідомила московська пропагандистська газета "Ізвєстія".
Як зазначається, "на його місце призначено адмірала Олександра Моїсеєва".
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Наразі це не офіційна інформація. Видання посилається на власні джерела.
Чорноморському флоту РФ не затишно у Чорному морі
Військові кораблі країни-агресора дедалі частіше успішно знищуються Силами оборону України.
Якщо інформація про зміну командувача ВМФ Росії підтвердиться, то вона відбулася після ліквідації у Чорному морі російського патрульного корабля "Сергій Котов", що мала місце 5 березня. А 14 лютого пішов на дно великий десантний корабель "Цезар Куніков". Й це лише останні подібні випадки.
Захисники України поставили собі за мету повне знищення плавзасобів Чорноморського флоту, що незаконно перебувають в українських територіальних водах, й не збираються зупинятися на досягнутому.
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Як поінформував 10 березня речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, наразі окупанти намагаються відремонтувати в Криму щонайменше 15 пошкоджених кораблів.
Інші судна ЧФ РФ перебазовано з Криму.
Окрім того, речник ВМС ЗСУ підкреслив, що ворог вже 6 днів не виводить свої судна в акваторію Чорного моря.
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