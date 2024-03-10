У Криму перебуває мінімум російських кораблів, ті, яким не знайшлося місця у портах РФ, - ВМС ЗСУ

Про це повідомляє речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Вони звели цю кількість (кораблів у портах Криму, - ред.) до мінімуму. Там перебувають здебільшого ті одиниці, яким не знайшлося місця у пунктах базування Новоросійська, Сочі, Туапсе", - сказав Плетенчук.

За його словами, у Криму окупанти тримають малий ракетний корабель "Циклон".

"Цей корабель має бути носієм крилатих ракет, проте його використовують для прикриття протиповітряної оборони. Це той корабель, який жодного разу ракети запустити не зміг... Росіяни були вимушені передислокувати свої активи у Новоросійськ, зокрема свої носії крилатих ракет", - зазначив речник ВМС.