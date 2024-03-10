Окупанти переміщують свої ремонтні бази кораблів із Криму в РФ після успішних ударів ЗСУ

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Агенти руху фіксують регулярні перевезення російських суднових двигунів з Криму у бік Тамані.

"Ймовірно, що окупанти посилюють свої можливості щодо ремонту військових суден у Новоросійську. У місті, де тепер розташована база чорноморського флоту", - кажуть партизани.

За їх словами, причиною цього, імовірно, стали успішні удари Сил оборони України по військових об'єктах у Криму.

Фото: https://t.me/atesh_ua