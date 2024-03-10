Окупанти переміщують свої ремонтні бази кораблів із Криму в РФ після успішних ударів ЗСУ
Російські окупанти, ймовірно, посилюють свої ремонтні можливості військових суден у Новоросійську, адже переміщують корабельні запчастини та обладнання з Криму
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Агенти руху фіксують регулярні перевезення російських суднових двигунів з Криму у бік Тамані.
"Ймовірно, що окупанти посилюють свої можливості щодо ремонту військових суден у Новоросійську. У місті, де тепер розташована база чорноморського флоту", - кажуть партизани.
За їх словами, причиною цього, імовірно, стали успішні удари Сил оборони України по військових об'єктах у Криму.
Фото: https://t.me/atesh_ua
- У портах тимчасово окупованого Криму росіяни звели кількість своїх кораблів до мінімуму. Там залишились лише ті, яким не вистачило місця у пунктах базування в РФ.
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