Британська розвідка оцінила наслідки для РФ удару ЗСУ по порому "Славянин" у порту "Кавказ"
Удар по порому "Славянин" у порту "Кавказ", ймовірно, спричинить подальші логістичні проблеми для Росії у постачанні своїх окупаційних сил на півдні України
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
"Удар майже напевно спричинить Росії подальші матеріально-технічні проблеми з постачанням її окупаційних сил на півдні України та регіонального експорту зрідженого нафтового газу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пором має найбільшу вантажопідйомність із трьох залізничних поромів у Керченській протоці між Росією та Кримським півостровом.
У розвідці припускають, що виведення поромів з ладу, навіть тимчасове, призведе до збільшення витрат, а також знизить гнучкість Росії у транспортуванні палива, боєприпасів та обладнання через Керченську протоку.
"Цілком імовірно, що Росії тепер доведеться ризикувати рухом поїздів з палива через Керченський міст, чого вона намагалася уникнути з моменту першої атаки на міст у жовтні 2022 року", - додали у розвідці.
- Сили оборони 23 липня пошкодили російський пором "Словʼянин" у порту Кавказ, що в Краснодарському краї.
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