Британська розвідка оцінила наслідки для РФ удару ЗСУ по порому "Славянин" у порту "Кавказ"

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"Удар майже напевно спричинить Росії подальші матеріально-технічні проблеми з постачанням її окупаційних сил на півдні України та регіонального експорту зрідженого нафтового газу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пором має найбільшу вантажопідйомність із трьох залізничних поромів у Керченській протоці між Росією та Кримським півостровом.

У розвідці припускають, що виведення поромів з ладу, навіть тимчасове, призведе до збільшення витрат, а також знизить гнучкість Росії у транспортуванні палива, боєприпасів та обладнання через Керченську протоку.

"Цілком імовірно, що Росії тепер доведеться ризикувати рухом поїздів з палива через Керченський міст, чого вона намагалася уникнути з моменту першої атаки на міст у жовтні 2022 року", - додали у розвідці.