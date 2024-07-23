В окупованому Криму пролунали вибухи: рух мостом перекрили
В окупованому місті Керч у Криму у вівторок, 23 липня, пролунали вибухи. Рух транспорту через Кримський міст перекрили
Про перекриття руху Кримським мостом повідомив інформаційний центр з автомобільних доріг про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту.
"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться у повідомленні.
Водночас телеграм-канал "Кримський вітер" писав про "дуже гучний" вибух у тимчасово окупованому місті Керч.
Крім того, вночі 23 липня так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що у Севастополі сили ППО та підрозділи РЕБ нібито відбили атаку БПЛА.
"За попередньою інформацією в районі Північної сторони та Фіолента військові над акваторією знищили понад 15 безпілотників", - написав так званий губернатор.
Також Міноборони РФ заявило про начебто знищення двох БПЛА над Брянською і двох над Бєлгородською областями. До того ж у відомстві додали про збиття нібито 21 БПЛА над територією окупованого Криму та акваторією Чорного моря.
- Російське міністерство оборони 19 липня заявило про нічну атаку - ворожа ППО знищила 19 безпілотників над двома регіонами, окупованим Кримом та Чорним морем.
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