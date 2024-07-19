РФ заявила про знищення 19 дронів над двома регіонами, Кримом та Чорним морем

Про це повідомляє міноборони РФ.

Російське відомство звинувачує Україну у нібито нічній атаці дронами.

Так, російська протиповітряна оборона знищила 11 БПЛА над Курською та три над Білгородською областями. Також ворожі сили ППО працювали над тимчасово окупованим Кримом та акваторією Чорного моря - п'ять збитих дронів.