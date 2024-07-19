РФ заявила про знищення 19 дронів над двома регіонами, Кримом та Чорним морем
Російське міністерство оборони заявило про нічну атаку - ворожа ППО знищила 19 безпілотників над двома регіонами, окупованим Кримом та Чорним морем
Про це повідомляє міноборони РФ.
Російське відомство звинувачує Україну у нібито нічній атаці дронами.
Так, російська протиповітряна оборона знищила 11 БПЛА над Курською та три над Білгородською областями. Також ворожі сили ППО працювали над тимчасово окупованим Кримом та акваторією Чорного моря - п'ять збитих дронів.
- Морські та повітряні дрони Служби безпеки України атакували російську базу берегової охорони на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму.
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