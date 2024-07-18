СБУ дронами уразили базу берегової охорони РФ в окупованому Криму, - ЗМІ

Про це повідомили джерела Суспільного, hromadske та Радіо Свободи.

Зазначається, що минулої ночі військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав. Під час них морські та повітряні дрони здійснили комбіновану атаку по базі берегової охорони окупантів.

За даними джерел, унаслідок атаки були уражені та виведені з ладу: штаб з пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанція, технічні споруди та вогневі позиції окупантів.