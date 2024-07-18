СБУ дронами уразили базу берегової охорони РФ в окупованому Криму, - ЗМІ
Морські та повітряні дрони Служби безпеки України атакували російську базу берегової охорони на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомили джерела Суспільного, hromadske та Радіо Свободи.
Зазначається, що минулої ночі військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав. Під час них морські та повітряні дрони здійснили комбіновану атаку по базі берегової охорони окупантів.
За даними джерел, унаслідок атаки були уражені та виведені з ладу: штаб з пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанція, технічні споруди та вогневі позиції окупантів.
- Нагадаємо, що сьогодні уночі в тимчасово окупованому Криму було чути звуки вибухів і стрільби. Окупанти заявили про "навчання" та збиті безпілотники й безекіпажні катери.
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