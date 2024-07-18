У Криму вночі було гучно: окупанти повідомили про нібито знищення надводного дрона

Про це повідомили місцеві пабліки, зокрема телеграм-канал "Кримський вітер".

Вибухи було чути в різних населених пунктах Криму:в Новоозерному (окрім того, там зникало світло), селі Мирне на Донузлаві, а також у Севастополі.

Окупанти заявляли про "навчання міноборони Росії на території Чорноморського району до 04:00 18 липня".

Щодо Севастополя, то представник окупантської влади, так званий губернатор Михайло Развожаєв повідомив про начебто відбиту спробу атаки морського дрона.

"Гучні звуки, які було чути в місті, – це наші військові відбили спробу атаки надводного безпілотника. БЕК знищено. Довіряйте лише офіційній інформації", – написав він.

Місцеві жителі надіслали телеграм-каналу відео, де видно, як по цілі намагаються влучити з вертольота.

Українські військові чи представники влади наразі офіційно не повідомляли подробиць з цього приводу.