Росіяни на пляжах окупованого Криму встановили велику кількість вогневих точок, - "Атеш"
Ворог у тимчасово окупованому Криму на міських пляжах встановив велику кількість вогневих точок уздовж берегової лінії
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
За словами партизанів, росіяни в Євпаторії встановили велику кількість вогневих точок вздовж берегової лінії на міських пляжах.
Проте "Атеш" підкреслює, що завдяки таким фортифікаційним спорудам окупантів, судячи з їхнього вигляду, "оборонятися на початку десантної операції ЗСУ рашисти зможуть не більше 5 хвилин".
"Окупантам абсолютно начхати на те, що вони постійно наражають на небезпеку громадянське населення, розміщуючи військову техніку та оборонні споруди в місцях відпочинку, поряд з цивільними об'єктами, а також серед будинків місцевих жителів", - наголошують партизани.
- 16 липня у тимчасово окупованому Севастополі партизани виявили секретний центр, де готують військових збройних сил РФ. Ворог його замаскував під школу для водолазів.
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