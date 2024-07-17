Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни на пляжах окупованого Криму встановили велику кількість вогневих точок, - "Атеш"

Росіяни на пляжах окупованого Криму встановили велику кількість вогневих точок, - "Атеш"

17 липня, 2024 середа
14:58
Війна з Росією Євпаторія

Ворог у тимчасово окупованому Криму на міських пляжах встановив велику кількість вогневих точок уздовж берегової лінії

Зміст

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

За словами партизанів, росіяни в Євпаторії встановили велику кількість вогневих точок вздовж берегової лінії на міських пляжах.

Проте "Атеш" підкреслює, що завдяки таким фортифікаційним спорудам окупантів, судячи з їхнього вигляду, "оборонятися на початку десантної операції ЗСУ рашисти зможуть не більше 5 хвилин".

"Окупантам абсолютно начхати на те, що вони постійно наражають на небезпеку громадянське населення, розміщуючи військову техніку та оборонні споруди в місцях відпочинку, поряд з цивільними об'єктами, а також серед будинків місцевих жителів", - наголошують партизани.

  • 16 липня у тимчасово окупованому Севастополі партизани виявили секретний центр, де готують військових збройних сил РФ. Ворог його замаскував під школу для водолазів.
Теги:
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Шарль Мішель
16 липня, 2024 вiвторок
Мішель надіслав відповідь на лист Орбана про його "мирне турне", - Reuters
Комік "Ліги Сміху", воїн 3-ї штурмової Віктор Розовий
16 липня, 2024 вiвторок
Комік "Ліги Сміху", воїн 3-ї штурмової Віктор Розовий показав наслідки важкого поранення
Україна - США, конгрес
16 липня, 2024 вiвторок
Конгрес закликав Білий дім розкрити деталі, чи має Китай дані про втрачену в Україні зброю Штатів, - Reuters
Київ
+35°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.22
    Купівля 41.22
    Продаж 41.75
  • EUR
    Купівля 44.94
    Продаж 45.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
17 липня
15:38
Оновлено
З російського полону повернули 95 українських захисників
15:28
Партнерський матеріал
Які зміни чекають на військовозобов'язаних з 17 липня: пояснення адвоката
15:12
Ексклюзив
ЗСУ
Відбулося раніше: військовий експерт про відведення ЗСУ з Кринків на Херсонщині
14:49
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:41
Європарламент
Європарламент схвалив резолюцію щодо підтримки України й засудив візит Орбана до РФ
14:38
Євген Коноплянка
Ексфутболіст збірної України Коноплянка оголосив про завершення кар'єри
14:19
діти, злочини росії
Потрапили в окупацію, коли гостювали у бабусь та дідусів: на підконтрольну Україні територію повернули двох хлопчиків
14:18
Мобільний зв'язок
В Україні мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин роботи мережі без електроенергії
14:12
На фото Сергій Жадан
Жадан отримав першу зарплатню у війську і зізнався, на що її витратив
14:03
Додаток "Дія"
У Дії можна буде дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані
14:02
OPINION
Микола Княжицький
Про політичний піар під час війни
14:02
ООН передала Харківщині 10 генераторів для об’єктів критичної інфраструктури
13:55
Бельгія
Бельгія виділяє €150 млн на відбудову України
13:54
на фото польські військові
Польща на кордоні з Білоруссю проведе операцію за участі 17 тис. військових
13:42
ЦРУ
Експрацівницю Білого дому та ЦРУ підозрюють у тому, що вона була агенткою Південної Кореї
13:32
україна німеччина
Німеччина у 2025 році може вдвічі скоротити військову допомогу Україні, - Reuters
13:28
Китай
У Китаї заявили, що цінують "посередницькі зусилля" Угорщини щодо України та РФ
13:04
На фото: Олександр Волошин
Українського блогера Волошина внесли до бази "Миротворець", він відреагував
12:57
Ролик Сухопутних сил України
З кого братиме приклад ваша дитина? Сухопутні війська України випустили ролик
12:52
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Лубінець звернувся до Червоного Хреста, аби він допоміг передати родинам тіла страчених росіянами у Бердянську підлітків
12:48
Річка Дніпро, Київ
У Києві температура води у Дніпрі сягнула рекордної позначки
12:18
електроенергія, відключення
В Міненерго повідомили про дострокове завершення ремонту атомного блоку, який дозволить стабілізувати енергосистему
12:12
електроенергія
Графіки відключень протягом усієї доби та імпорт з 4 країн: ситуація в енергосистемі 17 липня
12:09
Ексклюзив
окупанти в Криму
Урожайне перейшло під контроль ворога, - DeepState про ситуацію на Донеччині
12:08
OPINION
Сергій Фурса
Перехід на літній час є невиправданим. Це каже наука
11:54
Ексклюзив
Роман Червінський
Можу тепер дихати вільно: ексрозвідник Червінський вийшов із СІЗО
11:48
на фото Мар'яна Безугла
Нардепка Безугла вийшла з фракції "Слуги народу"
11:40
Дональд Трамп
Трамп заявив, що думав про послаблення санкцій проти Росії для припинення війни
11:32
Огляд
Термін оновлення військово-облікових даних сплив
Термін оновлення військово-облікових даних сплив: чи можна це ще зробити без штрафу?
11:31
Ексклюзив
Карта. Покровськ_1707
Карта бойових дій за період 10-17 липня: росіяни поспішають кидати резерви, але не досягають бажаного
11:26
соцмережа Х (Твіттер)
Через гендерні закони у Каліфорнії: Маск переносить штаб-квартири компаній SpaceX та X до Техасу
11:26
Cultnaked зробив колаборацію з PepsiCo
Український бренд Cultnaked потрапив у скандал через колаборацію з внесеною до переліку спонсорів війни PepsiCo
11:18
Огляд
світ, міжнародний огляд
Антиукраїнський віцепрезидент Трампа та проблеми в українському парламенті під час війни. Акценти світових ЗМІ 17 липня
11:09
Порт Констанца
У румунському порту Констанца відкриють нову якірну стоянку для експорту українського зерна
10:55
Дар'юш Есламі
Від зупинки серця у 24 роки помер актор Театру на Подолі Дар'юш Есламі
10:54
Віталій Захарченко
Схиляв високопосадовців до зради після повномасштабного вторгнення Росії: ДБР оголосило підозру ексголові МВС Захарченку
10:54
Пресреліз
Aмерікан Юніверсіті Київ надає стипендії для українських ветеранів, вдів/вдівців і дітей загиблих героїв
10:44
Ексклюзив
US Department of Defense
Розчистити небо для F-16: Згурець про системну роботу щодо послаблення російської ППО
10:39
Запуск ворожого дрону "Орлан-10"
Українська ППО 16 липня знищила 4 розвідувальні дрони РФ
10:36
Роман Червінський, суд
Розвідник Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора під заставу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV