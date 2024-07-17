Росіяни на пляжах окупованого Криму встановили велику кількість вогневих точок, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

За словами партизанів, росіяни в Євпаторії встановили велику кількість вогневих точок вздовж берегової лінії на міських пляжах.

Проте "Атеш" підкреслює, що завдяки таким фортифікаційним спорудам окупантів, судячи з їхнього вигляду, "оборонятися на початку десантної операції ЗСУ рашисти зможуть не більше 5 хвилин".

"Окупантам абсолютно начхати на те, що вони постійно наражають на небезпеку громадянське населення, розміщуючи військову техніку та оборонні споруди в місцях відпочинку, поряд з цивільними об'єктами, а також серед будинків місцевих жителів", - наголошують партизани.