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Війна з Росією: хроніка
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Британська розвідка оцінила, як атаки ЗСУ на російську нафтопереробну галузь вплинули на економіку РФ

9 березня, 2024 субота
12:02
Війна з Росією

Нафтопереробні потужності Росії тимчасово зменшилися через численні удари українських дронів по нафтопереробних заводах на території РФ

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 1 березня 2024 року Росія ввела піврічну заборону на експорт бензину, щоб стабілізувати ціни на внутрішньому ринку в умовах зростання попиту. 

"Імовірно, російські нафтопереробні потужності тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотних літальних апаратів по НПЗ по всій Росії", - вважають у розвідці.

Там припускають, що заборона на експорт зменшить тиск на постачання та дозволить Росії відремонтувати свої НПЗ. Водночас ремонт, ймовірно, триватиме довше, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів.

"﻿﻿Уряд Росії буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного попиту напередодні виборів президента Росії 15-17 березня", - додали у повідомленні.

  • У Росії звинуватили Україну в атаці безпілотників уночі вівторка, 5 березня. Російські медіа повідомляють про влучання у Губкінську нафтобазу в Білгородській області, там зайнялася пожежа.
Теги:
Росія
нафта
Велика Британiя
Економіка
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