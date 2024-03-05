Росіяни заявили про атаку дронів на Білгородську область: начебто палає нафтобаза

Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.

За їхніми словами, вночі по об'єктах на території Росії було випущено три БПЛА літакового типу. Російська ППО нібито знищила їх усі над територією Білгородської області.



Водночас губернатор регіону В'ячеслав Гладков повідомив про "надзвичайну ситуацію" у Губкінському міському окрузі.

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"Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці", - написав він у телеграм і додав, що обставини події встановлюються.

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Російський тг-канал "112" запевняє, що Губкінську нафтобазу у селі Довге Білгородської області атакували безпілотники. За даними їхніх джерел, на території підприємства сталася пожежа.

Згодом "112" опублікував перше фото з нафтобази після ймовірної атаки БПЛА. Там додають, що наразі горить один резервуар, а внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Фото: 112